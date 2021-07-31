Азербайджанский боксер связал свое поражение с несправедливым судейским решением

"Я ожидал победы. Но мне кажется, что это было несправедливое судейское решение".

"Я ожидал победы. Но мне кажется, что это было несправедливое судейское решение".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский боксер Джавид Челебиев (63 кг), комментируя итоги встречи в 1/8 финала с представителем Армении Ованесом Бачковым на летних Олимпийских играх Токио-2020.

29-летний спортсмен заявил, что, как и на предыдущих олимпиадах, вновь столкнулся с несправедливостью судей: "После победы в первом раунде я, можно сказать, стал победителем во втором раунде. Однако во втором раунде отдали победу противоположной стороне. Как всегда, мы столкнулись с несправедливостью судей в Токио 2020".

Отметим, что Джавид Челебиев проиграл Ованесу Бачкову со счетом 1:4 и прекратил борьбу.