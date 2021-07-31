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Азербайджанский боксер связал свое поражение с несправедливым судейским решением

Азербайджанский боксер связал свое поражение с несправедливым судейским решением "Я ожидал победы. Но мне кажется, что это было несправедливое судейское решение".
Индивидуальные
31 июля 2021 г. 09:26
Азербайджанский боксер связал свое поражение с несправедливым судейским решением

"Я ожидал победы. Но мне кажется, что это было несправедливое судейское решение".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский боксер Джавид Челебиев (63 кг), комментируя итоги встречи в 1/8 финала с представителем Армении Ованесом Бачковым на летних Олимпийских играх Токио-2020.

29-летний спортсмен заявил, что, как и на предыдущих олимпиадах, вновь столкнулся с несправедливостью судей: "После победы в первом раунде я, можно сказать, стал победителем во втором раунде. Однако во втором раунде отдали победу противоположной стороне. Как всегда, мы столкнулись с несправедливостью судей в Токио 2020".

Отметим, что Джавид Челебиев проиграл Ованесу Бачкову со счетом 1:4 и прекратил борьбу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçusu məğlubiyyətini hakim haqsızlığı ilə əlaqələndirib

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