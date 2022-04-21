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Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы Стартовали финальные встречи проходящего в Софии (Болгарии) Чемпионата Европы среди юных боксеров.
Индивидуальные
21 апреля 2022 г. 13:59
Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

Стартовали финальные встречи проходящего в Софии (Болгарии) Чемпионата Европы среди юных боксеров.

Как сообщает Report, первым на ринг вышел член сборной Азербайджана Канан Бабаев, который до этого одолел турецкого спортсмена Телета Ягылы, грузина Оруджа Ахмедова и ирландца Теди Джойса.

В финале он встретился с польским боксером Николасом Марселем Павликом. Встреча, состоявшаяся в весовой категории до 48 кг, завершилась уверенной победой представителя Азербайджана - 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28).

Таким образом, К.Бабаев стал обладателем золотой медали континентального первенства и завоевал титул чемпиона Европы.

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Версия на английском языке Azerbaijani boxer crowned European champion
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçusu Avropa çempionu olub

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