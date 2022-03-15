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Азербайджанский боксер одержал вторую победу на чемпионате Европы

Азербайджанский боксер одержал вторую победу на чемпионате Европы Член сборной Азербайджана Наби Искендеров провел вторую встречу на чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет в хорватском городе Пореч.
Индивидуальные
15 марта 2022 г. 20:56
Азербайджанский боксер одержал вторую победу на чемпионате Европы

Член сборной Азербайджана Наби Искендеров провел вторую встречу на чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет в хорватском городе Пореч.

Как сообщает Report, вслед за чемпионом страны в весовой категории до 67 кг Лукой Никабадзе (Грузия), Н.Искендеров победил Алена Ахметовича (Хорватия) в 1/8 финала со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 30:27, 30:25) .

19 марта в 1/4 финала его соперником будет француз Гюго Грау.

Сегодня на вечернем сеансе на ринг выйдет другой член сборной Азербайджана Мурад Аллахвердиев (до 80 кг).

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Версия на азербайджанском языке Boksçumuz Avropa çempionatında ikinci qələbəsini qazanıb

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