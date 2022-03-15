Азербайджанский боксер одержал вторую победу на чемпионате Европы

Член сборной Азербайджана Наби Искендеров провел вторую встречу на чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет в хорватском городе Пореч.

Член сборной Азербайджана Наби Искендеров провел вторую встречу на чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет в хорватском городе Пореч.

Как сообщает Report, вслед за чемпионом страны в весовой категории до 67 кг Лукой Никабадзе (Грузия), Н.Искендеров победил Алена Ахметовича (Хорватия) в 1/8 финала со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 30:27, 30:25) .

19 марта в 1/4 финала его соперником будет француз Гюго Грау.

Сегодня на вечернем сеансе на ринг выйдет другой член сборной Азербайджана Мурад Аллахвердиев (до 80 кг).