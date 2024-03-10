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Азербайджанский боксер одержал в Италии убедительную победу над соперником из Армении

Азербайджанский боксер одержал в Италии убедительную победу над соперником из Армении Азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов вышел на очередной поединок в рамках I Всемирного квалификационного олимпийского турнира в итальянском Бусто-Арсицио.
Индивидуальные
10 марта 2024 г. 18:28
Азербайджанский боксер одержал в Италии убедительную победу над соперником из Армении

Азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов вышел на очередной поединок в рамках I Всемирного квалификационного олимпийского турнира в итальянском Бусто-Арсицио.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 51 кг двукратный чемпион Европы в 1/8 финала одержал убедительную победу над представителем Армении Рудольфом Гарбояном - 5:0 (30:26, 29:27, 30:26, 30:26, 30:26)

Теперь Н.Гусейнов находится всего в одном шаге от лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Победы в 1/4 финала ( поединок состоится 11 марта - ред.) ему будет достаточно, чтобы завоевать путевку на ОИ.

Отметим, что это вторая победа подряд Ниджата над этим соперником. В первый раз Н.Гусейнов одолел Р.Гарбояна в финале чемпионата Европы U-22 в ноябре прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçusu lisenziya turnirində erməni rəqibi üzərində inamlı qələbə qazanıb

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