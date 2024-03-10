Азербайджанский боксер одержал в Италии убедительную победу над соперником из Армении

Азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов вышел на очередной поединок в рамках I Всемирного квалификационного олимпийского турнира в итальянском Бусто-Арсицио.
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Теперь Н.Гусейнов находится всего в одном шаге от лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Победы в 1/4 финала ( поединок состоится 11 марта - ред.) ему будет достаточно, чтобы завоевать путевку на ОИ.
Отметим, что это вторая победа подряд Ниджата над этим соперником. В первый раз Н.Гусейнов одолел Р.Гарбояна в финале чемпионата Европы U-22 в ноябре прошлого года.