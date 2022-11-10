Азербайджанский боксер одержал победу в первый день международного турнира

В польском городе Кельце стартовал международный турнир по боксу

В польском городе Кельце стартовал международный турнир по боксу.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в первый день соревнований, в которых участвуют 16 стран, на ринг вышел член национальной сборной Эльдар Гулиев.

Выступающий в весе 86 кг боксер в 1/4 финала одержал победу над представителем Германии Машалом Марефатом.

Гулиев, обеспечивший себе бронзовую медаль, в полуфинале выйдет на ринг против поляка Клеменса Шепаняка. Бой состоится 11 ноября.

Финальные встречи турнира пройдут 13 ноября.