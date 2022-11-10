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Азербайджанский боксер одержал победу в первый день международного турнира

Азербайджанский боксер одержал победу в первый день международного турнира В польском городе Кельце стартовал международный турнир по боксу
Индивидуальные
10 ноября 2022 г. 10:48
Азербайджанский боксер одержал победу в первый день международного турнира

В польском городе Кельце стартовал международный турнир по боксу.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в первый день соревнований, в которых участвуют 16 стран, на ринг вышел член национальной сборной Эльдар Гулиев.

Выступающий в весе 86 кг боксер в 1/4 финала одержал победу над представителем Германии Машалом Марефатом.

Гулиев, обеспечивший себе бронзовую медаль, в полуфинале выйдет на ринг против поляка Клеменса Шепаняка. Бой состоится 11 ноября.

Финальные встречи турнира пройдут 13 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçusu beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

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