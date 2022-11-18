Азербайджанский боксер одержал очередную победу на чемпионате мира

Азербайджанский боксер Санан Хатамов одержал вторую победу на молодежном чемпионате мира в Аликанте (Испания).

Азербайджанский боксер Санан Хатамов одержал вторую победу на молодежном чемпионате мира в Аликанте (Испания).

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории 67 кг, в 1/16 финала встретился с канадцем Якубом Блайсом.

С.Хатамов одержал победу со счетом 4:1 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28). До этого азербайджанский спортсмен победил Нери Канавири (Боливия).

Далее в 1/8 финала азербайджанский боксер встретится с представителем Казахстана Нурбеком Мурсаллой.