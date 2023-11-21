Азербайджанский боксер: На ринге думал только о победе

После окончания жеребьевки, предполагал, что в финале соперником моим будет армянский спортсмен".

"После окончания жеребьевки, предполагал, что в финале моим соперником будет армянский спортсмен".

Об этом Report заявил победитель чемпионата Европы среди боксеров до 22 лет в черногорской Будве Ниджат Гусейнов (51 кг).

Лидер нашей команды, встретившийся в финале с армянским спортсменом Рудольфом Гарбояном, не оставил сопернику ни единого шанса. Гусейнов, завершивший все 3 раунда в свою пользу, уверенно победил со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

"До встречи с армянским боксером я психологически готовился к этому поединку. На ринге думал только о победе. Рад, что добился ее", - отметил он.

Отметим, что сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с пятью медалями, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые награды.