​Азербайджанский боксер: Мухаммед Али сказал, что этот халат принесет мне удачу

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Новость о смерти Мухаммеда Али я услышал сегодня утром на одном из телевизионных каналов. Эта новость очень сильно подействовала на меня.

Об этом заявил Report обладатель золотого пояса по версии WBO LATINO Али Исмаилов.

Он рассказал о своей встрече с Мухаммедом Али: "Я родился в 1974 году, когда Мухаммед Али находился на пике своей карьеры. Родители назвали меня в его честь. Я встречался с Мухаммедом Али дважды. Один раз на чемпионате мира в Хьюстоне, другой - на Олимпиаде-2000 в Сиднее. В Хьюстоне он подарил мне свой халат и сказал, что он принесет мне удачу. Мухаммед Али был моим кумиром".

42-летний А.Исмаилов также назвал своего сына Мухаммедом Али в честь знаменитого боксера: "Когда родился мой сын, я позвонил ему и сообщил, что назвал сына в его честь. Он очень обрадовался. Я передам подаренный им халат сыну. Надеюсь, он станет Мухаммедом Али XXI века".

Отметим, что легендарный боксер Мухаммед Али скончался в возрасте 74 лет.