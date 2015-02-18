​Азербайджанский боксер из-за травмы не выйдет на ринг

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ / Член сборной Азербайджана по боксу Джавид Челабиев не сможет принять участие на турнире AİBAPro Boxing. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации бокса Азербайджана, причиной этому является травма руки, полученная им во время предыдущего его поединка с Йони Бланко Пачеко. Из-за трещины на кисти руки врачи не разрешили ему выйти на ринг. Он должен был встретиться в Париже на турнире с кенийцем Бенсоном Нжангиру.

Отметим, что до этого он одержал уверенную победу над Пачеко.