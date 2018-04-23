Азербайджанский боксер будет биться в Баку с бывшим голкипером "Челси"

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Установлено, что противником азербайджанского боксера Рамиля Гаджиева на предстоящих в Баку соревнованиях по борьбе в версии WBC среди молодежи станет бывший игрок английской футбольной команды "Челси" Тей Линн Джонс.

Как сообщает Report, об этом в интервью "The Sun" заявил 23-летний боксер.

Он заявил, что до 16 лет занимался футболом, наряду с "Челси", был вратарем английских команд "Кристал Пэлас" и "Чарльтон".

"Приглашение на бой я получил по Facebook. Какой-то неизвестный мне человек вышел на меня, у нас не было никаких общих друзей при этом, и предложил мне бой в другой стране. Он был довольно настырным и я дал ему контакты моих менеджеров. Спустя некоторое время я уже забыл про этот разговор, но прошли три недели, мне позвонили из агентства и сказали, что меня ждет бой в Азербайджане. Я только и успел подумать", - сказал Тей Линн Джонс.

Отметим, что состоящий из 10-ти раундов бой пройдет 4 мая в рамках вечера профессионального бокса в Бакинском дворце спорта.

Это станет первым боем выступающего в весовой категории 76,2 кг Рамиля Гаджиева для сохранения чемпионского титула по версии WBC.