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    Азербайджанский боец Забит Самедов проведет очередной бой

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский боец К-1 Забит Самедов проведет очередную встречу.

    Как сообщает Report со ссылкой на Telegraf.by, 34-летний кикбоксер примет участие в турнире, организуемом 2 декабря чеченским бойцовским клубом "Ахмат" в столице Беларуси, Минске.

    В турнире также примет участие другой азербайджанский боец К-1 Эльхан Алиев. В соревновании примут участие 20 известных кикбоксеров из таких стран как Беларусь, Украина, Россия, Франция, Германия, Румыния, Молдова.

    Основной бой состоится между Забитом Самедовым и россиянином Евгением Орловым. Эльхан Алиев же встретится с марроканцем Джихадом Акипа.

    Отметим, что боец К-1, азербайджанец Забит Самедов является членом клуба "Ахмат".

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