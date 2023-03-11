Азербайджанский боец Тофик Мусаев проиграл в Bellator

Азербайджанский боец ​​смешанных единоборств в легком весе Тофик Мусаев (70 кг) проиграл россиянину Александру Шаблию в Bellator.

Азербайджанский боец ​​смешанных единоборств в легком весе Тофик Мусаев (70 кг) проиграл россиянину Александру Шаблию в Bellator.

Как передает Report, бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при легкого веса и завершился досрочной победой Шаблия: в 3-м раунде Александр ударил в корпус ногой, удар зацепил пах. Мусаев не смог продолжить поединок.

Это стало 5-м поражением 34-летнего азербайджанского спортсмена в его 25-м поединке.

Отметим, что призовой фонд Bellator составляет 1 000 000 долларов США.