Азербайджанский боец Тофик Мусаев проиграл в Bellator

Азербайджанский боец смешанных единоборств в легком весе Тофик Мусаев (70 кг) проиграл россиянину Александру Шаблию в Bellator.
Как передает Report, бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при легкого веса и завершился досрочной победой Шаблия: в 3-м раунде Александр ударил в корпус ногой, удар зацепил пах. Мусаев не смог продолжить поединок.
Это стало 5-м поражением 34-летнего азербайджанского спортсмена в его 25-м поединке.
Отметим, что призовой фонд Bellator составляет 1 000 000 долларов США.