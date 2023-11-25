Азербайджанский боец стал чемпионом мира по версии WMC

Азербайджанский спортсмен Хаял Джаниев стал победителем чемпионата мира по тайскому боксу в первом полусреднем весе.

Азербайджанский спортсмен Хаял Джаниев стал победителем чемпионата мира по тайскому боксу в первом полусреднем весе.

Как сообщает Report, на турнире во Дворце спорта "Юность" в Челябинске Джаниев одержал победу над чемпионом Азии, иранцем Моджтабой Таравати в бою за титул чемпиона мира по версии WMC.

Азербайджанский спортсмен по прозвищу “Халк” отлично выступил во всех пяти раундах, а во втором раунде отправил соперника в нокдаун. В итоге единогласным решением судей победа была присуждена Хаялу Джаниеву.

Азербайджанский боец рассказал журналистам, что трехлетний перерыв в его карьере дал о себе знать: "Хотелось досрочно закончить матч и порадовать зрителей красивой победой и нокаутом. Но я рад и такой победе".

Напомним, что до этого Хаял Джаниев одержал 3 победы подряд в ММА.