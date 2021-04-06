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Азербайджанский боец ММА сразится за сохранение титула

Азербайджанский боец ММА сразится за сохранение титула Спортсмен одолел соперников в 25 проведенных боях
Индивидуальные
6 апреля 2021 г. 11:43
Азербайджанский боец ММА сразится за сохранение титула

Боец ММА (смешанные боевые искусства) Азербайджана и спортивного клуба "Габала" Нариман Аббасов проведет очередную встречу.

Как сообщает Report, спортсмен примет участие в бойцовском вечере "AMC Fight Night100", который пройдет в российской столице Москве.

В матче, который состоится 10 апреля, соперником Аббасова станет российский спортсмен Шамиль Амиров.

Обладатель чемпионского пояса в полулегком весе (70,3 кг) Аббасов будет бороться за сохранение титула. Встреча в Лужниках станет 29-й для Аббасова. Спортсмен одолел соперников в 25 проведенных боях.

Отметим, что Нариман Аббасов в предыдущем своем бою в сентябре прошлого года победил грузинского спортсмена Михаила Гогитидзе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın MMA döyüşçüsü növbəti görüşünə çıxır

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