Азербайджанский боец ММА сразится за сохранение титула

Спортсмен одолел соперников в 25 проведенных боях

Боец ММА (смешанные боевые искусства) Азербайджана и спортивного клуба "Габала" Нариман Аббасов проведет очередную встречу.

Как сообщает Report, спортсмен примет участие в бойцовском вечере "AMC Fight Night100", который пройдет в российской столице Москве.

В матче, который состоится 10 апреля, соперником Аббасова станет российский спортсмен Шамиль Амиров.

Обладатель чемпионского пояса в полулегком весе (70,3 кг) Аббасов будет бороться за сохранение титула. Встреча в Лужниках станет 29-й для Аббасова. Спортсмен одолел соперников в 25 проведенных боях.

Отметим, что Нариман Аббасов в предыдущем своем бою в сентябре прошлого года победил грузинского спортсмена Михаила Гогитидзе.