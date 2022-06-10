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Азербайджанский боец ММА сменил прозвище из-за армян

Азербайджанский боец ММА сменил прозвище из-за армян Азербайджанский боец ММА Нариман Аббасов в преддверии сегодняшнего боя AMC Fight Nights в Москве против дагестанского спортсмена Марифа Пираева взял себе новое прозвище.
Индивидуальные
10 июня 2022 г. 11:39
Азербайджанский боец ММА сменил прозвище из-за армян

Азербайджанский боец ММА Нариман Аббасов в преддверии сегодняшнего боя AMC Fight Nights в Москве против дагестанского спортсмена Марифа Пираева взял себе новое прозвище.

Об этом Report сообщил личный тренер 28-летнего бойца Шахрияр Аббасов.

Он сообщил, что если раньше все знали Н.Аббасова под прозвищем "Чингисхан", теперь его будут звать "Байрактар".

Ш.Аббасов объяснил это решение заявлениями М.Пираева перед боем и наличием армян в его окружении: "Соперник - дагестанец, но его тренеры и члены команды - армяне. В прошлом месяце Пираев на пресс-конференции до боя заявил, что разорвет Наримана. В ответ на это мы решили, что Нариман поменяет свое прозвище с "Чингисхана" на "Байрактар". Смена прозвища также связана с тем, что в окружении Пираева есть армяне".

Турнир AMC Fight Nights стартует в 22:00 по бакинскому времени. Последним бой турнира пройдет в Спортивном дворце имени Ирины Винер. Встретятся Нариман Аббасов и Мариф Пираев, выступающие в легкой весовой категории.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın MMA döyüşçüsü ermənilərə görə "Bayraqdar" ləqəbi alıb

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