Азербайджанский боец ММА нокаутировал россиянина на турнире "M1 Challenge 86" в Назрани - ВИДЕО

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Назрани состоялся турнир «M-1 Challenge 86». Соперниками в одном из 12 боев вечера стали рязанец Николай Савилов и представитель азербайджанский боец Заур Гаджибабаев. Схватка, проходившая в тяжелом весе, завершилась досрочной победой Гаджибабаева

Большую часть первого раунда на ринге шла равная борьба, однако за минуту до его окончания Гаджибабаев мощно попал левым боковым ударом и бросился добивать Савилова. Рязанцу удалось подняться, но выстоять до гонга он уже не смог. Гаджибабаев провел еще один сильный и точный удар в голову, налетел на поверженного соперника сверху, после чего судья остановил бой, зафиксировав нокаут.