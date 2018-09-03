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    Азербайджанский бадминтонист стал серебряным призером международного турнира

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский бадминтонист Эди Рески Двичайо стал серебряным призером прошедшего в Харькове турнира "RSL Kharkiv International". 

    Как сообщили Report в пресс-службе федерации, начав борьбу в основном этапе, Двичайо на пути к финалу одержал победу над представителями Польши, Украины, Болгарии, Молдовы и Дании.  

    В решающей встрече он проиграл чеху Яну Лоуде со счетом 0:2. Завершивший турнир на второй строчке спортсмен стал серебряным призером престижного соревнования. 

    Это - первая медаль Азербайджана в турнире категории "International Challеnge". 

    Что касается Эзми Говиумурамадхони, хотя в классификационном этапе спортсмен и достиг основного этапа, в 1/8 финала проиграл Кристиану Савину из Молдовы.  

    Отметим, что в соревнованиях борьбу вели 202 бадминтониста из 35 стран. 

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