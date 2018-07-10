Азербайджанский атлет завоевал лицензию на олимпиаду

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский атлет Рустам Мамедов завоевал лицензию на III Летние юношеские Олимпийские игры.

Как сообщает Report, лицензия досталась Р.Мамедову на чемпионате Европы в венгерском городе Дьёр.

В тройном прыжке с результатом 15,16 м он был удостоен бронзовой медали.

Этот результат стал не только лучшим личным результатом азербайджанского спортсмена, но и предоставил ему олимпийскую лицензию. Церемония награждения состоится 11 июля в 19:50 по бакинскому времени.

Отметим, что III Летние юношеские Олимпийские игры пройдут 6-18 октября в столице Аргентины Буэнос-Айресе.