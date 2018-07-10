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    Азербайджанский атлет завоевал лицензию на олимпиаду

    На чемпионате Европы он удостоен бронзовой медали

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский атлет Рустам Мамедов завоевал лицензию на III Летние юношеские Олимпийские игры. 

    Как сообщает Report, лицензия досталась Р.Мамедову на чемпионате Европы в венгерском городе Дьёр. 

    В тройном прыжке с результатом 15,16 м он был удостоен бронзовой медали. 

    Этот результат стал не только лучшим личным результатом азербайджанского спортсмена, но и предоставил ему олимпийскую лицензию. Церемония награждения состоится 11 июля в 19:50 по бакинскому времени.

    Отметим, что III Летние юношеские Олимпийские игры пройдут 6-18 октября в столице Аргентины Буэнос-Айресе.  

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