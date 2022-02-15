Азербайджанский атлет завоевал бронзовую медаль во Франции

Азербайджанский атлет Назим Бабаев завоевал бронзовую медаль на международном турнире World Indoor Tour Silver Level (Meeting De L'Eure) во Франции.
Как сообщает Report, 25-летняя спортсмен показал результат 16,27 м в соревнованиях по тройному прыжку.
Француз Энцо Ходебар завоевал золотую медаль с результатом 16,68 м. Серебряную медаль завоевал Симо Липсанен из Финляндии, прыгнувший на 16,52 м.
Отметим, что Н.Бабаев ранее завоевал серебряную медаль на World Indoor Tour (Gold Level) в немецком Карлсруэ.