Азербайджанский атлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Польше

Азербайджанский атлет Гасым Исмаилов (67 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Польше.

Азербайджанский атлет Гасым Исмаилов (67 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Польше.

Как сообщает Report, Исмаилов занял 4-е место в рывке, подняв штангу весом 120 кг.

Однако в толчке спортсмен продемонстрировал более впечатляющий результат, справившись с весом 153 кг и завоевав бронзовую награду.

Благодаря успешному выступлению в двух упражнениях, азербайджанский атлет сумел войти в тройку призеров в сумме двоеборья с результатом 273 кг.

Отметим, что сегодня еще два представителя Азербайджана - Техран Мамедов и Фуад Гасанов (оба 67 кг) - будут бороться за медали в возрастной группе U-23.