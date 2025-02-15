Азербайджанский атлет взял золото Балканского чемпионата в Сербии

Азербайджанский атлет Рустам Мамедов завоевал золотую медаль на Балканском чемпионате в закрытых помещениях в сербской столице Белграде.

Азербайджанский атлет Рустам Мамедов завоевал золотую медаль на Балканском чемпионате в закрытых помещениях в сербской столице Белграде.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации атлетики, спортсмен опередил всех соперников в тройном прыжке с показателем 16,3 метра.

Отметим, что до этого представитель Азербайджана Назим Бабаев становился победителем на Балканском чемпионате в закрытых помещениях в 2020 году.

Азербайджанская сборная отправилась на соревнования в составе шести спортсменов. В Балканском чемпионате приняли участие 12 атлетов из девяти стран.