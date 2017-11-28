Азербайджанский атлет удостоен особой медали ультрамарафона BodRUN

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская легкоатлетка Нармин Гулиева удостоена особой медали ультрамарафона BodRUN, организованного в турецком городе Бодрум.

Как сообщает Report, спортсменка была награждена, завершив забег на 50 км на 7-м месте. Участвующий в забеге мужчин на 105 км другой член Baku Marafon Club Эльшан Гулиев не смог добраться до финишной линии.

Он был отстранен от турнира, не сумев вовремя добежать до назначенного пункта на 80-м км дистанции.

Отметим, что Эльшан Гулиев и Нармин Гулиева ранее участвовали в ультрамарафоне, организованном в турецком городе Бурса. Они одолели соответственно 50,5 и 25 км и были удостоены особых медалей.