 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанский атлет удостоен особой медали ультрамарафона BodRUN

    Нармин Гулиева забег на 50 км завершила на 7 месте

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская легкоатлетка Нармин Гулиева удостоена особой медали ультрамарафона BodRUN, организованного в турецком городе Бодрум.

    Как сообщает Report, спортсменка была награждена, завершив забег на 50 км на 7-м месте. Участвующий в забеге мужчин на 105 км другой член Baku Marafon Club Эльшан Гулиев не смог добраться до финишной линии.

    Он был отстранен от турнира, не сумев вовремя добежать до назначенного пункта на 80-м км дистанции.

    Отметим, что Эльшан Гулиев и Нармин Гулиева ранее участвовали в ультрамарафоне, организованном в турецком городе Бурса. Они одолели соответственно 50,5 и 25 км и были удостоены особых медалей.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi