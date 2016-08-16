​Азербайджанский атлет приступает к борьбе на Рио-2016

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Выступающий в составе турецкой сборной Рамиль Гулиев приступит к борьбе на XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, азербайджанский атлет испытает силы в беге на 200 м.

На первом этапе 26-летний спортсмен будет бороться в третьей группе. Соревнования стартуют в 19:04 по бакинскому времени. В случае, если Р.Гулиеву удастся подняться на одну из первых двух ступеней, он получит право на участие в предстоящем 18 августа полуфинале.

Отметим, что финал пройдет 19 августа.