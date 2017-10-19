Азербайджанский атлет Гусейн Исмайылов завоевал бронзу на чемпионате Европы

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В албанском городе Дуррес с 15 по 23 октября продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике в возрастной категории от 20 до 23 лет.

Как сообщили Report из Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, во время соревнования на помост выйдут 405 атлетов из 36 стран (170 женщин и 235 мужчин).

В соревновании также участвует и молодежная сборная Азербайджана.

Один из ее членов, Гусейн Исмайылов, выступающий в возрастной категории до 20 лет среди мужчин, начал бороться за медаль и запомнился успешным выступлением.

Гусейн смог поднять с рывка штангу весом 158 кг и завоевал бронзу. 18-летний атлет осилил с толчка штангу весом 188 кг. и занял 4-е место.

Гусейн Исмайылов, набрав в сумме 346 кг.(158+188) занял 3-е место в итоговом таблице соревнования.