Азербайджанские женщины-борцы вступают в борьбу на чемпионате мира U-23 в Белграде (Сербия).
Как передает Report, от Азербайджана на татами выйдут Шахане Назарова (50 кг) и Эльнура Мамедова (55 кг), Татьяна Варансова (53 кг), Жаля Алиева (62 кг) и Биргюль Солтанова (65 кг).
Чемпионат мира
3 ноября
50 кг
Классификация: Шахане Назарова – Юнг Лин (Китай Тайпей)
53 кг
Классификация: Татьяна Варансова – Екатерина Вербина (Россия)
4 ноября
55 кг
1/4 финала: Эльнура Мамедова – Эда Текин (Турция)
62 кг
Классификация: Жаля Алиева – Анна Фабиан (Сербия)
65 кг
1/8 финала: Биргюль Солтанова – Айна Темиртассова (Казахстан)
Среди борцов греко-римского стиля сегодня Хасрат Джафаров (67 кг) в финале встретится с иранским спортсменом Мохаммедом Джавадом Резаи. Ульви Гасымзаде (72) поборется за бронзу.