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Азербайджанские женщины-борцы вступают в борьбу на чемпионате мира

Азербайджанские женщины-борцы вступают в борьбу на чемпионате мира 12:19
Индивидуальные
3 ноября 2021 г. 12:36
Азербайджанские женщины-борцы вступают в борьбу на чемпионате мира

Азербайджанские женщины-борцы вступают в борьбу на чемпионате мира U-23 в Белграде (Сербия).

Как передает Report, от Азербайджана на татами выйдут Шахане Назарова (50 кг) и Эльнура Мамедова (55 кг), Татьяна Варансова (53 кг), Жаля Алиева (62 кг) и Биргюль Солтанова (65 кг).

Чемпионат мира

3 ноября

50 кг

Классификация: Шахане Назарова – Юнг Лин (Китай Тайпей)

53 кг

Классификация: Татьяна Варансова – Екатерина Вербина (Россия)

4 ноября

55 кг

1/4 финала: Эльнура Мамедова – Эда Текин (Турция)

62 кг

Классификация: Жаля Алиева – Анна Фабиан (Сербия)

65 кг

1/8 финала: Биргюль Солтанова – Айна Темиртассова (Казахстан)

Среди борцов греко-римского стиля сегодня Хасрат Джафаров (67 кг) в финале встретится с иранским спортсменом Мохаммедом Джавадом Резаи. Ульви Гасымзаде (72) поборется за бронзу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qadın güləşçiləri dünya çempionatında mübarizəyə başlayır

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