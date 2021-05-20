Азербайджанские вольные борцы стали третьими в Европе

Завершились соревнования по вольной борьбе на чемпионате Европы U-23 в столице Северной Македонии Скопье

Завершились соревнования по вольной борьбе на чемпионате Европы U-23 в столице Северной Македонии Скопье.

Как передает Report, из 8 борцов, поехавших на турнир от Азербайджана, семеро сумели взять награды. Под руководством наставников Арифа Абдуллаева и Ровшана Гаджиева азербайджанская сборная обновила свой рекорд по количеству медалей в турнире, который проводится с 2015 года.

Отметим, что Джебраил Гаджиев (70 кг) выиграл "золото", Алиаббас Рзазаде (57 кг), Орхан Аббасов (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) взяли серебряные медали, Зиреддин Байрамов (65 кг), Ислам Ильясов (97 кг) и Вахид Галаев (125 кг) завоевали бронзовые награды. В итоге наша команда набрала 140 очков и стала третьей в Европе. Россия заняла первое место с 196 очками, а второй стала Турция с 150 очками.