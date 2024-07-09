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Азербайджанские вольники, завоевавшие первое место на чемпионате Европы, вернулись на родину

Азербайджанские вольники, завоевавшие первое место на чемпионате Европы, вернулись на родину Члены сборной Азербайджана по вольной борьбе U-20, завоевавшей первое место в командном зачете на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде, вернулись на родину.
Индивидуальные
9 июля 2024 г. 01:54
Азербайджанские вольники, завоевавшие первое место на чемпионате Европы, вернулись на родину

Члены сборной Азербайджана по вольной борьбе U-20, завоевавшей первое место в командном зачете на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев национальную команду встречали представители общественности, болельщики, представители СМИ.

Отметим, что завоевав одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали, наша сборная набрала 132 очка и в очередной раз стала чемпионом Европы в командном зачете. Второе место заняла Турция (125 очков), третье – Грузия (99 очков).

Напомним, что золото завоевал Хетаг Карсанов (97 кг), серебряные медали взяли Васиф Багиров (57 кг), Джамал Аббасов (61 кг), Садиг Мустафазаде (86 кг) и Анар Джафарли (92 кг), а Юсиф Дурсунов (125 кг) удостоился бронзы.

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