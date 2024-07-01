Азербайджанские вольники, завоевавшие первое место на чемпионате Европы, вернулись на родину

Члены юношеской сборной Азербайджана по вольной борьбе U-17, завоевавшей первое место на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде, вернулись на родину.

Члены юношеской сборной Азербайджана по вольной борьбе U-17, завоевавшей первое место на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев национальную команду встречали представители общественности, болельщики, представители СМИ.

Отметим, что сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы. В целом наши вольники завоевали на континентальном первенстве 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Азербайджан стал чемпионом Европы в командном зачете, набрав 160 очков. Наша сборная опередила Армению, занявшую второе место, на 36 очков. Турция заняла третье место (119 очко).

Под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова, тренеров Вахида Мамедова и Ровшана Гаджиева золото завоевали Магомед Исмаилов (51 кг) и Иса Юсибов (65 кг), серебро - Гусейн Исмаиылов (60 кг) и Магомед Гантемиров (110 кг), бронзу - Гаджигусейн Ахмедзаде (48 кг) и Гусейн Гусейнов (55 кг).