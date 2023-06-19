Азербайджанские вольники, завоевавшие на ЧЕ семь медалей, вернулись на родину

Национальная сборная Азербайджана по вольной борьбе, выступавшая на чемпионате Европы U-17 в албанской столице Тиране, вернулась на родину.

Национальная сборная Азербайджана по вольной борьбе, выступавшая на чемпионате Европы U-17 в албанской столице Тиране, вернулась на родину.

Как передает Report , спортсменов в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку встречали представители спортивной общественности страны, журналисты и болельщики.

Отметим, что сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате Европы U-17.

На пьедестал почета поднялись 7 из 10 членов команды, представлявших Азербайджан на турнире, в том числе Джафар Джафаров (45 кг), Гаджи Керимов (55 кг), Джамал Аббасов (60 кг) и Юсиф Дурсунов (110 кг) стали чемпионами Европы, а Сейхун Ализаде (51 кг), Мирзаага Ахундов (65 кг) и Исмаил Рагимли (71 кг) заняли третье место.