О нас

Азербайджанские вольники, завоевавшие на ЧЕ семь медалей, вернулись на родину

Азербайджанские вольники, завоевавшие на ЧЕ семь медалей, вернулись на родину Национальная сборная Азербайджана по вольной борьбе, выступавшая на чемпионате Европы U-17 в албанской столице Тиране, вернулась на родину.
Индивидуальные
19 июня 2023 г. 21:42
Азербайджанские вольники, завоевавшие на ЧЕ семь медалей, вернулись на родину

Национальная сборная Азербайджана по вольной борьбе, выступавшая на чемпионате Европы U-17 в албанской столице Тиране, вернулась на родину.

Как передает Report, спортсменов в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку встречали представители спортивной общественности страны, журналисты и болельщики.

Отметим, что сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате Европы U-17.

На пьедестал почета поднялись 7 из 10 членов команды, представлявших Азербайджан на турнире, в том числе Джафар Джафаров (45 кг), Гаджи Керимов (55 кг), Джамал Аббасов (60 кг) и Юсиф Дурсунов (110 кг) стали чемпионами Европы, а Сейхун Ализаде (51 кг), Мирзаага Ахундов (65 кг) и Исмаил Рагимли (71 кг) заняли третье место.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatında 7 medal qazanan Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 13:14
В Агдаме обнаружено массовое захоронение
ФотоВ Агдаме обнаружено массовое захоронение
19 июня 2023 г. 11:58
Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
17 июня 2023 г. 14:02
Рустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
ФотоРустам Минниханов ознакомился с проводимыми в городе Зангилан работами
17 июня 2023 г. 13:46
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры
17 июня 2023 г. 12:28
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
ФотоРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с визитом в Азербайджан
17 июня 2023 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi