Азербайджанские вольники завершили чемпионат мира в Аммане с четырьмя медалями

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали четыре медали на чемпионате мира U-17 в иорданском Аммане.

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали четыре медали на чемпионате мира U-17 в иорданском Аммане.

Как сообщили Report в Федерации борьбы, в последний день соревнований спортсмены из Азербайджана завоевали две медали.

Бронзовую медаль турнира взял Раван Гасанзаде (45 кг), серебряной - удостоился Мухаммед Исмаилов (51 кг).

Вышедшие сегодня на ковер Гусейн Исмаилов (60 кг) и Нихад Абасов (71 кг) остались без медалей.

Напомним, что накануне две бронзы в копилку сборной по вольной борьбе добавили Гусейн Гусейнов (55 кг) и Мухаммед Гантемиров (110 кг). Таким образом, завоевав четыре медали, в том числе одно серебро и три бронзы, азербайджанские вольники в командном зачете (77 очков) замкнули первую пятерку сильнейших.