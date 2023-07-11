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Азербайджанские ветераны-атлеты вернулись на родину

Азербайджанские ветераны-атлеты вернулись на родину Азербайджанские атлеты, завоевавшие шесть медалей на Европейских играх ветеранов в Тампере (Финляндия), вернулись на родину.
Индивидуальные
11 июля 2023 г. 12:23
Азербайджанские ветераны-атлеты вернулись на родину

Азербайджанские атлеты, завоевавшие шесть медалей на Европейских играх ветеранов в Тампере (Финляндия), вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители Федерации атлетики Азербайджана.

Ветераны-атлеты завершили соревнование с 2 золотыми и 4 серебряными медалями.

Садыг Садыгов завоевал золотую медаль в забеге на 1500 метров в возрастной категории до 65 лет и серебряные медали в забегах на 400 и 800 метров.

Фаик Багиров стал победителем в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 10 км в возрастной категории до 45 лет. В прыжках в длину Ф.Багиров занял второе место.

Тамилла Буньядова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по метанию копья в возрастной категории до 65 лет.

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