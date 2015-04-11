​Азербайджанские тяжелоатлеты начинают борьбу на чемпионате Европы

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в грузинской столице Тбилиси стартует чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Как сообщает Report, на соревнованиях, которые продлятся 8 дней, Азербайджан представят 6 атлетов.

Один из них выйдет на помост в первый же день соревнований. Среди мужчин в группе А будет вести борьбу Эльмар Алиев (56 кг). В эту группу входят 10 спортсменов.

12 апреля в группе А будет вести борьбу чемпион Европы и олимпийский призер Валентин Христов (62 кг), который завершил двухлетний срок дисквалификации за непрохождение допинг-теста, 13 апреля в группе А - Боянка Костова (58 кг), 14 апреля в группе В - Афган Байрамов (77 кг), в группе А - Иван Стоицов (77 кг), 16 апреля в группе А - Анастасия Ибрагимли (69 кг).

Отметим, что на чемпионате Европы будут вести борьбу 232 тяжелоатлета в 15 весовых категориях из 38 стран. Из них 136 мужчин в 8 весовых категориях, 96 женщин в 7 весовых категориях.