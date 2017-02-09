Азербайджанские тхэквондисты завоевали на чемпионате Европы еще 3 медали

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ На прошедшем в Анталии межклубном чемпионате Европы азербайджанские тхэквондисты завоевали еще 3 медали.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации тхэквондо Азербайджана, на третий день соревнований были завоеваны 2 золотые и 1 серебряная медали.

Члены клуба "Гилан" ("Gilan") Физам Мехтиев (58 кг) и Айхан Тагизаде (68 кг) поднялись на самую высокую ступень почетного пьедестала.

Представитель клуба "Азери" ("Azəri") Микаил Алиев в борьбе в весовой категории 54 кг потерпел поражение в решающем поединке и стал обладателем серебряной медали.

Отметим, что в первые 2 дня чемпионата азербайджанские спортсмены в целом завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей.