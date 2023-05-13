Азербайджанские тхэквондисты завоевали еще три медали на мультиевропейских играх

Тхэквондисты-юниоры Азербайджана завоевали еще 3 медали на мультиевропейских играх в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

Тхэквондисты-юниоры Азербайджана завоевали еще 3 медали на мультиевропейских играх в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию, во второй день соревнований чемпионский титул завоевали спортсмены Ильяс Хатамли (160 см) и Шамс Ализаде (160 см). Серебряной медали был удостоен Новруз Алиев, проигравший только своему товарищу по команде в финале.

Азербайджан занял второе место в общем зачете среди юношей и третье место среди девушек в соревнованиях юниоров.

Таким образом, сборная завершила мультиевропейские игры с 6 медалями. В первый день соревнований в составе сборной под руководством Мамеда Абдуллаева второе место занял Мухаммед Гасанли (48 кг), третье - Гусейн Худиев (78 кг) и Руслан Гасанзаде (+78 кг).