Азербайджанские тхэквондисты завоевали четыре медали на МФУС-2023

Сборная Азербайджана по тхэквондо завоевала четыре медали на проходящем в российском Екатеринбурге Международном фестивале университетского спорта (МФУС).

Сборная Азербайджана по тхэквондо завоевала четыре медали на проходящем в российском Екатеринбурге Международном фестивале университетского спорта (МФУС).

Как сообщает Report , азербайджанская команда достигла такого успеха в первый день соревнований по данному виду спорта.

Каждый член сборной, вышедший на даянг, завоевал медаль. Сайяд Дадашов (54 кг) взял золото турнира, Вагиф Гаджиев (68 кг) и Эльтадж Гафаров (80 кг) заняли второе место, а Парвиз Искандеров (63 кг) завоевал бронзу.

Отметим, что страну на соревнованиях представляют 6 тхэквондистов. Адиль Эйвазов (58 кг) и Ниджат Исмаилзаде (74 кг) вступят в борьбу сегодня.

Напомним, что фестиваль завершится 31 августа.