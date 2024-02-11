Азербайджанские тхэквондисты взяли еще 4 медали на открытом чемпионате Турции

Юные тхэквондисты из Азербайджана завоевали еще четыре медали на открытом чемпионате Турции в Анталье.
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Второе место заняли Мурад Джаналиев (152 см), Новруз Алиев (168 см) и Чингиз Гасанов (172 см).
Таким образом, команда под руководством главного тренера Рашада Мамедова и старшего тренера Вургуна Джафарова завоевали на турнире 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.
Напомним, что в первый день соревнований Марьям Джафарова (152 см) заняла первое место, а Гюлай Алиева (160 см) – третье.
В чемпионате также примет участие основная сборная Азербайджана.