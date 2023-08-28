О нас

Азербайджанские тхэквондисты, завоевавшие на чемпионатах Европы 5 медалей, вернулись на родину

Азербайджанские тхэквондисты, завоевавшие на чемпионатах Европы 5 медалей, вернулись на родину Члены национальной сборной Азербайджана по тхэквондо, принявшие участие в чемпионатах Европы (олимпийские весовые категории и среди молодежи) в эстонской столице Таллине, вернулись на родину.
Индивидуальные
28 августа 2023 г. 06:17
Азербайджанские тхэквондисты, завоевавшие на чемпионатах Европы 5 медалей, вернулись на родину

Члены национальной сборной Азербайджана по тхэквондо, принявшие участие в чемпионатах Европы (олимпийские весовые категории и среди молодежи) в эстонской столице Таллине, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали официальные лица федерации, тренеры-преподаватели и спортсмены, представители общественности, журналисты.

Напомним, что азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории 58 кг, Джавад Агаев (68 кг) и Хамидреза Бадриалиабади (+80 кг) взяли серебряные медали.

Еще две медали сборная завоевала на молодёжном чемпионате Европы, Салима Гулиева (42 кг) удостоилась серебряной, Магомед Гасанлы (45 кг) - бронзовой медали.

Таким образом, азербайджанские тхэквондисты завоевали на двух чемпионатах одну золотую, 3 серебряные и одну бронзовую медали

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatlarında 5 medal qazanan taekvondoçular Vətənə qayıdıb

Самое важное

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 19:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии День города Лачын на берегу реки Хакари
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии "День города Лачын" на берегу реки Хакари
26 августа 2023 г. 18:04
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
26 августа 2023 г. 16:23
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
26 августа 2023 г. 16:13
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
26 августа 2023 г. 16:04
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
26 августа 2023 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi