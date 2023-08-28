Азербайджанские тхэквондисты, завоевавшие на чемпионатах Европы 5 медалей, вернулись на родину

Члены национальной сборной Азербайджана по тхэквондо, принявшие участие в чемпионатах Европы (олимпийские весовые категории и среди молодежи) в эстонской столице Таллине, вернулись на родину.

Члены национальной сборной Азербайджана по тхэквондо, принявшие участие в чемпионатах Европы (олимпийские весовые категории и среди молодежи) в эстонской столице Таллине, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали официальные лица федерации, тренеры-преподаватели и спортсмены, представители общественности, журналисты.

Напомним, что азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории 58 кг, Джавад Агаев (68 кг) и Хамидреза Бадриалиабади (+80 кг) взяли серебряные медали.

Еще две медали сборная завоевала на молодёжном чемпионате Европы, Салима Гулиева (42 кг) удостоилась серебряной, Магомед Гасанлы (45 кг) - бронзовой медали.

Таким образом, азербайджанские тхэквондисты завоевали на двух чемпионатах одну золотую, 3 серебряные и одну бронзовую медали