Азербайджанские тхэквондисты примут участие в турнире "Большого шлема"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Назван состав сборной Азербайджана для предстоящего 23 ноября в китайском городе Уси международного открытого турнира "Большого шлема".

Как сообщили Report в Федерации тхэквондо Азербайджана, на двухдневном турнире будут бороться 8 спортсменов.

В состав команды, которая сегодня отправится на соревнования под руководством главного тренера Резы Мехмандуста и старшего тренера Рашада Ахмедова, входят Гасым Магомедов, Али Мамедов (каждый 58 кг), Айхан Тагизаде, Магомед Мамедов, Алиаскер Алиев (каждый 68 кг), Саид Гулиев (80 кг), Рамин Азизов и Паям Гобади Огаз (каждый +80 кг).

Отметим, что призеры организованного по олимпийским весовым категориям квалификационного турнира категории G1 смогут приобрести лицензии на предстоящие в конце декабря соревнования серии "Большого шлема".