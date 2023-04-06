Азербайджанские теннисисты возглавляют мировой рейтинг

Азербайджанский смешанный дуэт Ягмур Мамедли и Онур Гулузаде возглавляют мировой рейтинг среди 13-летних игроков в настольный теннис.

Азербайджанский смешанный дуэт Ягмур Мамедли и Онур Гулузаде возглавляют мировой рейтинг среди 13-летних игроков в настольный теннис.

Как передает Report, в рейтинге, опубликованном Международной федерацией настольного тенниса, с 30 очками лидирует азербайджанский дуэт.

Ближайших преследователей из Сингапура они опережают на 5 очков.

Рейтинг составляется на основе выступления спортсменов на соревнованиях.

Напомним, что пара в марте завоевала бронзовые медали на турнире WTT YOUTH CONTENDER, который проходил в турецкой Анталии.