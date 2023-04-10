Азербайджанские теннисисты примут участие в международном турнире в Черногории

Азербайджанские теннисисты примут участие в международном турнире WTT youth star contender в Подгорице (Черногория).

Азербайджанские теннисисты примут участие в международном турнире WTT youth star contender в Подгорице (Черногория).

Как сообщили Report в Федерации настольного тенниса Азербайджана, двое членов национальной команды покажут свое мастерство в соревнованиях с участием представителей из 30 стран.

Свои силы на турнире испытают подопечные тренеров Эльнура Хидаятзаде и Рамиля Джафарова - Марзия Нурматова и Адиль Ахмедзаде. Соревнования среди девушек пройдут 11 и 12 апреля, а среди юношей - 14 и 15 апреля. 13 апреля определятся победители турнира смешанных пар.

Напомним, что Марзия Нурматова была удостоена бронзовой медали на проходившем в прошлом месяце в Анталии соревновании.