Азербайджанские теннисисты примут участие в чемпионате Европы

Юниорская сборная Азербайджана по настольному теннису отправилась в Сербию, Белград, для участия в чемпионате Европы.

Юниорская сборная Азербайджана по настольному теннису отправилась в Сербию, Белград, для участия в чемпионате Европы.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, в турнире под руководством тренеров Эльнура Хидаятзаде и Рамиля Джафарова выступят Арзу Асланова, Айлин Аскерова, Марзия Нурматова, Адиль Ахмедзаде, Гусейн Эйлазов и Онур Гулузаде.

На стартующем завтра первенстве юношеская сборная встретится с командами Австрии и Словении в группе E. Женская юниорская сборная Азербайджана в группе H сразится с командами Швеции, Греции и Черногории.

Теннисисты, наряду с командным турниром, продемонстрируют свои умения в индивидуальных, парных и смешанных парных соревнованиях. Судьи международной категории Кенуль Микаилова и Заур Микаилов также будут представлять страну на чемпионате Европы.

Европейское первенство завершится 16 июля.