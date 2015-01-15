Азербайджанские теннисисты отправятся в Тегеран

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ 16 января 4 азербайджанских теннисиста и 4 теннисистки отправятся в Тегеран.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства молодежи и спорта, теннисисты примут участие в IV Кубке "Фаджр".

Руководить спортсменами по настольному теннису будут Нияз Азимов и Хаяла Гиясова.

Отметим, что в IV Кубке "Фаджр" ожидается участие спортсменов из России, Белоруссии, Туркменистана, Венгрии, Южной Кореи, Ливана, Ирака, Афганистана, Индонезии, Германии и Сербии.