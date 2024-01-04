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Азербайджанские теннисисты отправились в Китай на сборы

Азербайджанские теннисисты отправились в Китай на сборы Юношеская сборная Азербайджана по настольному теннису принимает участие в очередном учебно-тренировочном сборе.
Индивидуальные
4 января 2024 г. 17:45
Азербайджанские теннисисты отправились в Китай на сборы

Юношеская сборная Азербайджана по настольному теннису принимает участие в очередном учебно-тренировочном сборе.

Как сообщили Report в федерации, члены отборочной команды, состоящей из спортсменов в возрасте до 13 лет, отправились в Китайскую Народную Республику.

Под руководством главного тренера Михаила Тимофеева Тунар Багиров, Онур Гулузаде, Шакир Гадиров, Шабнам Мансурова, Ягмур Мамедли и Бану Байталлы будут тренироваться в Национальной академии настольного тенниса в китайском Шанхае.

Подготовительный процесс к предстоящему чемпионату Европы завершится 24 января.

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