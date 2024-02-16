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Азербайджанские таэквондисты завоевали три медали на турнире в Тегеране

Азербайджанские таэквондисты завоевали три медали на турнире в Тегеране Азербайджанские таэквондисты завоевали еще две медали на турнире Fajr Open, проходившем в столице Ирана Тегеране.
Индивидуальные
16 февраля 2024 г. 12:15
Азербайджанские таэквондисты завоевали три медали на турнире в Тегеране

Азербайджанские таэквондисты завоевали еще две медали на турнире Fajr Open, проходившем в столице Ирана Тегеране.

Как сообщили Report в Федерации таэквондо Азербайджана, в последний день соревнований Яшар Мамедли (68 кг) и Эльтадж Гафаров (80 кг) завоевали бронзовые медали.

Сборная завершила турнир с тремя бронзовыми медалями. Ранее обладателем бронзы стал Рахид Велиев (54 кг).

Отметим, что сборная Азербайджана также примет участие в Кубке президента Всемирной федерации таэквондо категории G2 в Тегеране. Соревнования пройдут 16-19 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan taekvondo millisi beynəlxalq turniri 3 medalla başa vurub

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