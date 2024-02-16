Азербайджанские таэквондисты завоевали три медали на турнире в Тегеране

Азербайджанские таэквондисты завоевали еще две медали на турнире Fajr Open, проходившем в столице Ирана Тегеране.
Как сообщили Report в Федерации таэквондо Азербайджана, в последний день соревнований Яшар Мамедли (68 кг) и Эльтадж Гафаров (80 кг) завоевали бронзовые медали.
Сборная завершила турнир с тремя бронзовыми медалями. Ранее обладателем бронзы стал Рахид Велиев (54 кг).
Отметим, что сборная Азербайджана также примет участие в Кубке президента Всемирной федерации таэквондо категории G2 в Тегеране. Соревнования пройдут 16-19 февраля.