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Азербайджанские тхэквондисты завоевали шесть медалей на Международном фестивале университетского спорта

Азербайджанские тхэквондисты завоевали шесть медалей на Международном фестивале университетского спорта Азербайджанские таэквондисты завершили свое выступление на Международном фестивале университетского спорта в российском Екатеринбурге.
Индивидуальные
31 августа 2023 г. 17:30
Азербайджанские тхэквондисты завоевали шесть медалей на Международном фестивале университетского спорта

Азербайджанские тхэквондисты завершили свое выступление на Международном фестивале университетского спорта, которое прошло в российском Екатеринбурге.

Как сообщает Report, в последний день турнира они пополнили свою коллекцию еще одной медалью.

В командных соревнованиях азербайджанские тхэквондисты выиграли команду Университета Лесгафта со счетом 80:45, а в полуфинале уступили Уральскому государственному университету физической культуры со счетом 38:54 и завоевали бронзовую медаль.

Таким образом, команда под руководством главного тренера Мамеда Абдуллаева и тренера Санана Гашимова завершила фестиваль с шестью медалями.

Ранее Сайяд Дадашов (54 кг) завоевал титул чемпиона в индивидуальной борьбе. Вагиф Гаджиев (68 кг) и Эльтадж Гафаров (80 кг) завоевали серебряные медали, а Парвиз Искандеров (63 кг) и Адиль Эйвазов (58 кг) - бронзовые.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan taekvondoçuları Yekaterinburqda komanda yarışında medal qazanıblar

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