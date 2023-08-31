Азербайджанские тхэквондисты завоевали шесть медалей на Международном фестивале университетского спорта

Азербайджанские таэквондисты завершили свое выступление на Международном фестивале университетского спорта в российском Екатеринбурге.

Азербайджанские тхэквондисты завершили свое выступление на Международном фестивале университетского спорта, которое прошло в российском Екатеринбурге.

Как сообщает Report, в последний день турнира они пополнили свою коллекцию еще одной медалью.

В командных соревнованиях азербайджанские тхэквондисты выиграли команду Университета Лесгафта со счетом 80:45, а в полуфинале уступили Уральскому государственному университету физической культуры со счетом 38:54 и завоевали бронзовую медаль.



Таким образом, команда под руководством главного тренера Мамеда Абдуллаева и тренера Санана Гашимова завершила фестиваль с шестью медалями.



Ранее Сайяд Дадашов (54 кг) завоевал титул чемпиона в индивидуальной борьбе. Вагиф Гаджиев (68 кг) и Эльтадж Гафаров (80 кг) завоевали серебряные медали, а Парвиз Искандеров (63 кг) и Адиль Эйвазов (58 кг) - бронзовые.