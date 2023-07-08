Азербайджанские таэквондисты завоевали еще 4 медали на чемпионате в Турции

Юные азербайджанские таэквондисты завоевали 4 медали на проходящем в Анкаре открытом чемпионате Турции.

Юные азербайджанские таэквондисты завоевали 4 медали на проходящем в Анкаре открытом чемпионате Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, во второй день соревнований сборная записала в свой актив 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Среди женщин победу над своими соперницами в весовой категории до 44 кг одержала Земфира Гасанзаде (золото). Серебряную медаль завоевал проигравший в финале Гусейн Худиев (73 кг). Васиф Салимов (59 кг) и Салима Гулиева (42 кг) завоевали на чемпионате бронзовые медали.

Отметим, что в первый день соревнований азербайджанские таэквондисты завоевали 4 золотые и 4 бронзовые медали.