О нас

Азербайджанские таэквондисты завоевали еще 4 медали на чемпионате в Турции

Азербайджанские таэквондисты завоевали еще 4 медали на чемпионате в Турции Юные азербайджанские таэквондисты завоевали 4 медали на проходящем в Анкаре открытом чемпионате Турции.
Индивидуальные
8 июля 2023 г. 12:54
Азербайджанские таэквондисты завоевали еще 4 медали на чемпионате в Турции

Юные азербайджанские таэквондисты завоевали 4 медали на проходящем в Анкаре открытом чемпионате Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, во второй день соревнований сборная записала в свой актив 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Среди женщин победу над своими соперницами в весовой категории до 44 кг одержала Земфира Гасанзаде (золото). Серебряную медаль завоевал проигравший в финале Гусейн Худиев (73 кг). Васиф Салимов (59 кг) и Салима Гулиева (42 кг) завоевали на чемпионате бронзовые медали.

Отметим, что в первый день соревнований азербайджанские таэквондисты завоевали 4 золотые и 4 бронзовые медали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan taekvondoçuları Ankarada daha 4 medal qazanıblar

Самое важное

С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
7 июля 2023 г. 11:58
Состоялась церемония официальной встречи президента Албании
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Албании
7 июля 2023 г. 11:44
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
6 июля 2023 г. 12:38
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
6 июля 2023 г. 00:47
Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоПрезидент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi