Азербайджанские тхэквондисты завоевали 6 медалей в Казахстане и Узбекистане

Азербайджанские тхэквондисты завоевали 6 медалей в Казахстане и Узбекистане

Азербайджанские тхэквондисты завоевали 6 медалей на открытых международных турнирах в Казахстане и Узбекистане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации тхэквондо.

На соревнованиях, проходивших 1 июня в городе Алматы, воспитанники спортивного клуба "Нариманов" Ругайя Алиева (28 кг) и Айлин Салахлы (41 кг) завоевали золотые медали, а Чилингир Гёкальп (36 кг) - серебро.

Затем спортсмены отправились в город Ташкент, Узбекистан, где 7 июня испытали свои силы на турнире, организованном клубом "Grand Master".

Гёкальп (36 кг) на этот раз победил всех соперников и завоевал золотую медаль. Салахлы (41 кг) еще раз подтвердила свое чемпионство, Алиева (28 кг) заняла вторую ступень почетного пьедестала.