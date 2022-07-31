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Азербайджанские таэквондисты завершили чемпионат мира с 4 медалями

Азербайджанские таэквондисты завершили чемпионат мира с 4 медалями В столице Болгарии Софии завершился чемпионат мира среди юниоров по таэквондо.
Индивидуальные
31 июля 2022 г. 18:35
Азербайджанские таэквондисты завершили чемпионат мира с 4 медалями

В столице Болгарии Софии завершился чемпионат мира среди юниоров по таэквондо.

Как передает Report, в последний день соревнований на пьедестал почета поднялись еще два члена сборной Азербайджана.

Бахадур Достуев в весовой категории до 49 кг и Юнис Гусейнов (61 кг) завоевали бронзовые награды.

Таким образом, сборная Азербайджана на мировом первенстве, в котором приняли участие более 670 спортсменов из 77 стран, завоевала 1 золотую и 3 бронзовые медали. До Достуева и Гусейнова титул чемпиона мира завоевал Мехди Будаглы (33 кг), а Фуад Магеррамли (45 кг) занял 3-е место.

Этот результат ознаменовал двумя рекорда в истории азербайджанского таэквондо. В то время, как М.Будаглы завоевал первую золотую награду в соревнованиях юниоров, наша сборная показала лучший результат по количеству медалей. Ранее команде не удавалось завоевать 4 награды ни на одном чемпионате мира. До Софии лучший результат был зафиксирован в Баку в 2014 году.

Отметим, что сборная вернется на Родину 2 августа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan taekvondoçuları dünya çempionatını 4 medalla başa vurublar

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