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Азербайджанские таэквондисты добились исторического успеха на чемпионате Европы

Азербайджанские таэквондисты добились исторического успеха на чемпионате Европы В столице Мальты Валлетте завершилось первенство Европы среди юниоров по таэквондо.
Индивидуальные
28 ноября 2022 г. 23:33
Азербайджанские таэквондисты добились исторического успеха на чемпионате Европы

В столице Мальты Валлетте завершилось первенство Европы среди юниоров по таэквондо.

Как передает Report, наша сборная завершила первенство Европы с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Этот показатель является рекордом за последние 15 лет в истории азербайджанского таэквондо.

В последний день соревнований Азербайджан добавил в свой актив еще 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Член сборной Элайджа Хатамли, победив всех своих соперников, завоевал титул чемпиона. Его успех повторил и Васиф Салимов (53 кг).

А Эльжан Алиев (65 кг) удостоен серебряной медали.

Еще одну награду нашей стране принес Фуад Магеррамли. Спортсмен, выступающий в весовой категории 45 кг, завершил соревнование бронзовой медалью.

Отметим, что сборная стала третьей как в мужском, так и в общекомандном зачете с 8 медалями. В составе сборной ранее золотые медали завоевала Захра Исаева (29 кг), серебряные-Хураман Джавадзаде (37 кг), бронзовые-Мехди Бадаглы (33 кг) и Бахадур Достуев (49 кг).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın taekvondo yığması Avropa çempionatında tarixi uğura imza atıb

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