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Азербайджанские судьи получили высшую судейскую лицензию категории "B"

Азербайджанские судьи получили высшую судейскую лицензию категории "B" Двое судей Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) получили высшую судейскую лицензию категории “B”.
Индивидуальные
3 октября 2022 г. 19:04
Азербайджанские судьи получили высшую судейскую лицензию категории B

Двое судей Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) получили высшую судейскую лицензию категории “B”.

Как сообщили Report в Федерации, Бахрия Гусейнова и Эльшад Асадов успешно сдали экзамены, организованные Европейским союзом дзюдо в словенском городе Селе.

Они сначала сдали теоретический экзамен, а 1-2 октября практический экзамен, управляя встречами Открытого кубка Европы среди взрослых.

Отметим, что в этом году член судейской комитета Федерации дзюдо Азербайджана Назим Умбаев и менеджер Мятин Рагимли получили высшую судейскую лицензию категории “А”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın iki cüdo hakimi B kateqoriyası alıb

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