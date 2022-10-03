Азербайджанские судьи получили высшую судейскую лицензию категории "B"

Двое судей Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) получили высшую судейскую лицензию категории “B”.

Двое судей Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) получили высшую судейскую лицензию категории “B”.

Как сообщили Report в Федерации, Бахрия Гусейнова и Эльшад Асадов успешно сдали экзамены, организованные Европейским союзом дзюдо в словенском городе Селе.

Они сначала сдали теоретический экзамен, а 1-2 октября практический экзамен, управляя встречами Открытого кубка Европы среди взрослых.

Отметим, что в этом году член судейской комитета Федерации дзюдо Азербайджана Назим Умбаев и менеджер Мятин Рагимли получили высшую судейскую лицензию категории “А”.