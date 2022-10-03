Азербайджанские судьи получили высшую судейскую лицензию категории "B"

Двое судей Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) получили высшую судейскую лицензию категории “B”.
Как сообщили Report в Федерации, Бахрия Гусейнова и Эльшад Асадов успешно сдали экзамены, организованные Европейским союзом дзюдо в словенском городе Селе.
Они сначала сдали теоретический экзамен, а 1-2 октября практический экзамен, управляя встречами Открытого кубка Европы среди взрослых.
Отметим, что в этом году член судейской комитета Федерации дзюдо Азербайджана Назим Умбаев и менеджер Мятин Рагимли получили высшую судейскую лицензию категории “А”.